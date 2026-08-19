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Необычная диагностика: Toyota заставила механиков стучать молотком по мотору

Toyota утвердила необычную процедуру диагностики проблемных двигателей V6

Японский автопроизводитель официально ввел странную на первый взгляд проверку для проблемных моторов V6, попавших под масштабную отзывную кампанию . Механикам теперь предписано постукивать по двигателю молотком. Правда, речь не о грубой силе – за этой процедурой стоит замер резонансной частоты вибрации коленвала.

В реальности используется пластиковый молоток, создающий контролируемую вибрацию, и акселерометр, который крепится к болту шкива коленвала. Удар по шкиву в положении «на 3 часа» порождает колебания, улавливаемые датчиком и обрабатываемые специальным софтом.

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Такой подход оценивает состояние первого коренного вкладыша по резонансной частоте передней части коленвала. Чтобы понять разницу между исправным и изношенным элементом, специалисты Toyota во время разработки прогнали через стенды массу двигателей.

Повод для необычного метода – дефект в 3,5-литровых агрегатах V35A. При их производстве внутрь попадали частицы, способные разрушить коренной вкладыш и привести к полной остановке мотора. Отзывная кампания затронула свыше 250 тысяч пикапов и внедорожников Toyota и Lexus, а разбирать каждый мотор оказалось бы слишком дорого.

Поэтому инженеры взяли за основу принцип камертона: удар по металлу дает предсказуемые данные о состоянии детали. Процедура рассчитана на машины без внешних признаков неисправности. Если же дефект уже проявился, автомобиль сразу отправляется на ремонт.

О том, сколько сейчас стоит новая неубиваемая Toyota, «За рулем» уже рассказал.

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Источник:  The Drive
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