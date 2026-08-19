Глава Geely заявил о превосходстве их гибридов над японскими

Geely объявила об отказе от разработки машин с ДВС и переходе на гибриды

Китайский автопроизводитель Geely довольно громко заявил о своем технологическом отрыве. Руководство компании уверено, что их разработки в области силовых агрегатов уже обошли именитых японских конкурентов в лице Toyota и Honda. Особый акцент был сделан на системе i-HEV, которая, по словам представителей марки, показывает более высокие результаты сразу по нескольким характеристикам. Правда, конкретные сравнительные цифры в этот раз так и не прозвучали.

Что же собой представляет эта система? По сути, это свежее поколение самозаряжающихся гибридов, работой которых заведует искусственный интеллект. Главная фишка – экономичность, и здесь есть чем похвастаться. Недавние испытания седана Geely Emgrand подтвердили, что машина потребляет в среднем лишь 2,22 литра бензина на сто километров пути. Согласитесь, показатель для гибрида более чем достойный.

Техническая начинка впечатляет. Как пишет ITHome, в состав установки входят двигатели объемом 1,5 и 2 литра, причем их термическая эффективность достигает 48,41%. Для отрасли это одна из самых высоких цифр в мире. Как все устроено? ДВС подключается лишь тогда, когда без него действительно не обойтись, а в остальное время автомобиль передвигается на электротяге.

О том, как Geely осваивает европейские заводы Volvo, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!