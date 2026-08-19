Эксперт Хайцеэр рассказал, как работают водительские чаты на «Госуслугах»

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в эфире 1tv.ru рассказал, для чего нужен водительский чат на «Госуслугах» и как им пользоваться. Сервис доступен гражданам на «Гбосуслугах» и «Госуслугах.Авто». В нем автомобилист, например, может обратиться к владельцу машины, которая заблокировала его транспортное средство. Полезной данная опция может оказаться, когда нет других способов связаться с водителем припаркованной машины.

В водительском чате надо ввести госномер авто, владельцу которого нужно сообщить о проблеме. Система выдаст варианты запросов, среди которых «блокирует проезд», «спущено колесо», «произошло ДТП» и т.д.

Сообщения отправляются анонимно. Однако автомобилисту нужно будет указать геолокацию перегородившей выезд машины. Так владелец сможет убедиться, что речь идет о его машине.

О том, какие сигналы инспектора требуют от водителя остановиться, «За рулем» ранее подробно рассказывал.

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