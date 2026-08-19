Сколько сейчас стоит подготовка машины к холодам

Эксперт Саруханов: подготовка автомобиля к осени может стоить до 20 тыс. рублей

Вообще-то подготовка автомобиля к холодам – удовольствие не из дешевых. По оценке заместителя руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Артура Саруханова, в Москве на это уйдет в среднем до 20 тысяч рублей, а в регионах – примерно 10-15 тысяч.

По словам эксперта, есть вещи, на которых экономить попросту опасно. «Нельзя экономить на безопасности (различные датчики, тормозные колодки и диски), а также на масле и горючем, которые могут стать причиной выхода из строя мотора и трансмиссии», – подчеркнул Саруханов.

Что проверить в первую очередь

Начать специалист советует с аккумулятора. Снижение температуры заставляет изношенную или неисправную батарею разряжаться заметно быстрее, даже если летом она работала без нареканий. Для 12-вольтового аккумулятора без нагрузки норма – это 12,5-12,7 В, а средний срок его службы составляет около пяти лет.

Не стоит забывать и о летних шинах перед сезоном дождей. Остаточная глубина протектора должна быть не меньше 1,6 мм, причем важно смотреть не только на цифру, но и на равномерность износа, отсутствие повреждений, глубоких трещин и грыж.

Кстати, щетки стеклоочистителей тоже требуют внимания. Если они оставляют разводы, лучше заменить их заранее: осенью световой день сокращается, погода портится, и требования к обзорности становятся строже.

Пыльное лето – повод задуматься о замене фильтров и проверке моторного масла. Саруханов говорит, что иногда эту процедуру можно совместить с началом осеннего периода, не дожидаясь установленного пробега. Кроме того, водителям стоит заранее купить зимнюю омывающую жидкость, чтобы первые заморозки не застали врасплох.

Отдельное внимание перед холодами – тормозной системе, уровню тормозной жидкости и системе охлаждения. Перепады температур часто выявляют течи в соединительных элементах. А еще постоянные переходы через ноль ускоряют износ резиновых деталей подвески: сайлентблоков, втулок стабилизаторов, втулок амортизаторов и пыльников.

Проверять состояние подвески специалист рекомендует не реже одного раза в год на подъемнике. Поводом для внеплановой диагностики могут стать ухудшение управляемости, неравномерный износ шин или ощущение, что машина стала хуже реагировать на руль.

Как не переплатить и не потерять в безопасности

Итоговая стоимость подготовки зависит от класса автомобиля, его состояния, выбранного сервисного центра и региона. Обычно в комплекс входят диагностика тормозной системы, подвески, рулевого управления, проверка технических жидкостей, а также замена аккумулятора, фильтров и щеток стеклоочистителей при необходимости.

Чтобы сэкономить, Саруханов советует сначала провести полную диагностику в надежном сервисе, а затем сравнить цены на отдельные работы. На деле в некоторых случаях выгоднее обращаться к разным специалистам для выполнения конкретных процедур.

Сберечь бюджет можно и выбирая качественные аналоги оригинальных деталей, а также самостоятельно меняя простые расходники – например, лампы или фильтры. Правда, есть нюанс: экономия не должна касаться элементов, напрямую влияющих на безопасность движения, а также масла и топлива. Их качество напрямую влияет на работу двигателя и трансмиссии.

О том, какое обслуживание после дальней дороги действительно необходимо, «За рулем» уже рассказал.

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