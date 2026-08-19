Сколько поможет сэкономить аккуратная езда?

«Сравни»: ОСАГО для аварийных водителей стоит в три раза дороже

Разница в стоимости обязательной автостраховки для тех, кто ездит без происшествий, и водителей с авариями в истории оказалась почти трехкратной. Такие данные 18 августа обнародовали аналитики финансового маркетплейса «Сравни».

В июле 2026-го безаварийные автомобилисты, чей коэффициент бонус-малус не превышает единицу, платили за полис в среднем 6838 рублей. А вот те, у кого КБМ поднялся до 1,17 и выше, выкладывали уже 19,59 тысячи – на 186% больше, по сути, переплата составляет около 12,7 тысячи рублей.

За минувшие 12 месяцев средняя стоимость ОСАГО для аккуратных водителей прибавила 28%. Причем свыше 30% автомобилистов сейчас пользуются максимальной скидкой по КБМ.

«Чем дольше водитель обходится без аварий, тем ниже становится его КБМ и, соответственно, стоимость страховки. Поэтому аккуратное вождение – это не только вопрос безопасности на дороге, но и реальная возможность снизить расходы на автомобиль», – подчеркнул директор по развитию страхового бизнеса в «Сравни» Владислав Головкин.

Географический фактор тоже сильно влияет на цену. Дешевле всего страховка в Забайкальском крае – там средний чек составил 4807 рублей. Следом идут Псковская область с 4871 рублем и Ненецкий автономный округ, где полис обходился в 4892 рубля.

В десятку регионов с самыми низкими тарифами попали также Орловская, Калининградская, Брянская, Белгородская и Тамбовская области, а еще Чукотка. Там средние цены держались в диапазоне от 5,2 до 5,5 тысячи рублей.

Как стаж и возраст снижают цену

Интересная закономерность прослеживается при сравнении водителей с разным опытом. В первые годы за рулем тарифы падают особенно заметно: если при трехлетнем стаже полис стоит в среднем 10,2 тысячи рублей, то уже при пятилетнем – 8684 рубля.

Самые выгодные условия получают опытные автомобилисты. Рекордно низкий показатель зафиксирован у 63-летних водителей с 34-летним стажем – они платят 5233 рубля. Недалеко ушла и категория 49-летних с 25-летним стажем: для них средняя стоимость полиса составила 5810 рублей.

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