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Новый рамный внедорожник бренда 212 привезут в Россию: раскрыты сроки

Внедорожник 212 X03 от BAW появится в России весной 2027 года

На старте продаж модель оснастят дизельной силовой установкой – именно такой вариант недавно прошел сертификацию в Китае. По сути, покупатели сразу получат версию, которую уже проверили местные регуляторы.

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BAW 212 X03
BAW 212 X03

Под капотом у 212 X03 – турбодизель объемом 2,3 литра. Отдача мотора достигает 190 лошадиных сил, а крутящий момент – 500 Нм. Работает агрегат в паре с восьмиступенчатым автоматом.

Кстати, впервые этот внедорожник показали публике в апреле 2026 года на автосалоне в Пекине. Модель позиционируется как флагман линейки BAW, причем производитель решил сохранить узнаваемый стиль марки.

BAW 212 X03
BAW 212 X03

О том, как ведут себя продавцы подержанных машин, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Китайские автомобили
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