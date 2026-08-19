Новинки от Zeekr, Lotus и Audi приехали в Москву

На выставке «ИнтерАвтоМеханика» показали новинки от Zeekr, Lotus и Audi

На выставке «ИнтерАвтоМеханика» можно увидеть сразу несколько интересных автомобилей, представленных автопартнером мероприятия, компанией JIAKAI (ООО «ЦЗЯКАЙ ТЕХНОЛОДЖИ»).

На стендах № 8-240 и 8-245 в павильоне 2, зале 8 представлены Zeekr 9X, Zeekr 8X, Lynk & Co 06 Relive, Lotus For Me и Audi Q5L.

Среди экспонатов есть и технологичные гибриды. Например, Zeekr 9X получил шесть мест, подключаемую гибридную силовую установку и 900-вольтовую архитектуру. А Zeekr 8X заявлен как пятиместный гибридный кроссовер с тремя электромоторами и суммарной пиковой мощностью 1400 л.с.

Lynk & Co 06 Relive представляет более компактный формат: кроссовер оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 155 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Lotus For Me, в свою очередь, сочетает купеобразный кузов и гибридную силовую установку мощностью 952 л.с. Audi Q5L отличается увеличенной колесной базой и ориентирована на китайский рынок.

Увидеть автомобили вживую можно с 18 по 21 августа в «Крокус Экспо».