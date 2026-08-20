Skoda обновила бюджетный седан: он появится в России

Новый автомат и голосовой помощник: Skoda представила обновленную Slavia

На развивающихся рынках Skoda Slavia продается с 2021 года, и как раз сейчас модель прошла плановый рестайлинг. Индийский седан бюджетного сегмента сохранил узнаваемый кузов, но по ряду элементов его переработали.

Внешность и оборудование обновленной Slavia

Спереди перемены заметнее всего. Решетка радиатора получила вертикальные хромированные вставки, фары по форме старые, но светодиодная начинка внутри другая. Бампер тоже поменяли.

Корма обзавелась затемненной полосой между фонарями, куда переехал крупный логотип Skoda. Сами фонари теперь с динамическими указателями поворота. Плюс появились два новых цвета кузова. Базовыми остались 15-дюймовые колеса, а за доплату можно поставить новые 16-дюймовые диски.

Внутри водителю досталась цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма, а мультимедийная система может иметь экран 10,1 дюйма. Среди опций – массаж задних сидений, что для бюджетной модели довольно необычно.

Skoda Slavia

В оснащение также внедрили камеры кругового обзора и голосовой ассистент на основе искусственного интеллекта. Через него можно управлять музыкой, звонками и климат-контролем.

Техника, цены и перспективы на российском рынке

Седан базируется на локализованной платформе MQB-A0-IN и предлагается с двумя бензиновыми турбомоторами. Базовый объемом 1,0 литра выдает 115 л.с. и 178 Нм; раньше его агрегатировали с шестиступенчатой механикой или шестиступенчатым автоматом, а теперь автомат заменили на восьмиступенчатый.

Топовый 1,5-литровый TSI мощностью 150 л.с. и 250 Нм продолжает работать с семиступенчатой DSG. При этом версии с этим двигателем наконец-то получили задние дисковые тормоза вместо барабанных.

Skoda Slavia

Стоимость обновленной Slavia Skoda пока не объявила. До рестайлинга седан в Индии можно было купить от 1 млн рупий, что на 19 августа 2026 года примерно равно 890 тысячам рублей.

Кстати, при ввозе в Россию Slavia проходит по льготной ставке утилизационного сбора. Так что не исключено, что в ближайшее время седан доберется до российского рынка через параллельный импорт.

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