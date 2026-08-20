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Skoda обновила бюджетный седан: он появится в России

Новый автомат и голосовой помощник: Skoda представила обновленную Slavia

На развивающихся рынках Skoda Slavia продается с 2021 года, и как раз сейчас модель прошла плановый рестайлинг. Индийский седан бюджетного сегмента сохранил узнаваемый кузов, но по ряду элементов его переработали.

Внешность и оборудование обновленной Slavia

Спереди перемены заметнее всего. Решетка радиатора получила вертикальные хромированные вставки, фары по форме старые, но светодиодная начинка внутри другая. Бампер тоже поменяли.

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Корма обзавелась затемненной полосой между фонарями, куда переехал крупный логотип Skoda. Сами фонари теперь с динамическими указателями поворота. Плюс появились два новых цвета кузова. Базовыми остались 15-дюймовые колеса, а за доплату можно поставить новые 16-дюймовые диски.

Внутри водителю досталась цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма, а мультимедийная система может иметь экран 10,1 дюйма. Среди опций – массаж задних сидений, что для бюджетной модели довольно необычно.

Skoda Slavia
Skoda Slavia

В оснащение также внедрили камеры кругового обзора и голосовой ассистент на основе искусственного интеллекта. Через него можно управлять музыкой, звонками и климат-контролем.

Техника, цены и перспективы на российском рынке

Седан базируется на локализованной платформе MQB-A0-IN и предлагается с двумя бензиновыми турбомоторами. Базовый объемом 1,0 литра выдает 115 л.с. и 178 Нм; раньше его агрегатировали с шестиступенчатой механикой или шестиступенчатым автоматом, а теперь автомат заменили на восьмиступенчатый.

Топовый 1,5-литровый TSI мощностью 150 л.с. и 250 Нм продолжает работать с семиступенчатой DSG. При этом версии с этим двигателем наконец-то получили задние дисковые тормоза вместо барабанных.

Skoda Slavia
Skoda Slavia

Стоимость обновленной Slavia Skoda пока не объявила. До рестайлинга седан в Индии можно было купить от 1 млн рупий, что на 19 августа 2026 года примерно равно 890 тысячам рублей.

Кстати, при ввозе в Россию Slavia проходит по льготной ставке утилизационного сбора. Так что не исключено, что в ближайшее время седан доберется до российского рынка через параллельный импорт.

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Источник:  Skoda
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