Россиянам в июле выдали более 104 тыс. автокредитов

ОКБ: россияне в июле взяли в банках более 104 тыс. автокредитов

Свежая статистика Объединенного кредитного бюро (ОКБ) показывает: в июле российские банки оформили гражданам чуть более 104 тысяч автокредитов. Если сравнивать с тем же месяцем 2025-го, падение составило 7%, а по отношению к июню 2026-го – 6%.

Совокупный объем выданных за месяц средств достиг 164,37 миллиарда рублей. К предыдущему месяцу эта сумма уменьшилась на 6%, зато в годовом сопоставлении она выросла на 4%.

Показатели рынка автокредитов за июль 2026 года

На новые автомобили в июле пришлось 69% всех заключенных сделок и 70% от общей суммы выдач. Год назад эти доли были заметно выше – 71% и 74% соответственно.

Средний размер автокредита с мая не меняется и держится на уровне 1,6 миллиона рублей. Для новых машин показатель тот же, для подержанных – 1,5 миллиона. Правда, за месяц цифры не сдвинулись, однако в годовом выражении средний чек все-таки подрос: в июле 2025-го он составлял 1,4 миллиона.

Всего за январь-июль 2026 года россияне оформили более 680 тысяч автокредитов на общую сумму 1,05 триллиона рублей. Среднемесячный объем выдач составил 150,59 миллиарда. Причем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок увеличилось на 11%, а совокупный объем – сразу на 33%.

Мнение ОКБ и региональная статистика

Директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов называет рынок автокредитования статичным, подчеркивая, что такая стабильность сама по себе заслуживает внимания. Он отмечает, что сейчас нет факторов, которые могли бы подтолкнуть вверх продажи автомобилей и, соответственно, автокредитование. Наоборот, на сектор давят негативные обстоятельства, и главное из них – высокие цены, делающие машины недоступными для большинства потенциальных покупателей.

«На данный момент отсутствуют предпосылки для роста продаж автомобилей и, как следствие, автокредитования. Напротив, рынок находится под давлением нескольких негативных факторов. Высокие цены делают автомобили недоступными для большинства потенциальных покупателей», – пояснил он.

По объему выдач автокредитов в июле лидировали пять регионов. Москва – 7,00 тысячи кредитов на 14,61 миллиарда рублей, Московская область – 7,11 тысячи на 13,59 миллиарда, Татарстан – 5,40 тысячи на 7,89 миллиарда, Санкт-Петербург – 4,93 тысячи на 8,95 миллиарда, Краснодарский край – 3,70 тысячи на 6,22 миллиарда.

Самые высокие средние суммы кредитов зафиксированы в Москве (2,09 миллиона рублей), Чеченской Республике (2,08 миллиона) и Московской области (1,91 миллиона).

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