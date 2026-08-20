Toyota для бездорожья: палатка на крыше и брод 500 мм

Toyota запустила продажи нового электрокроссовера bZ4X Touring

На европейском рынке стартовали продажи Toyota bZ4X Touring. За электрокроссовер, ориентированный на продолжительные путешествия и езду по бездорожью, просят от 46 400 евро.

Японская марка оснастила Touring палаткой на крыше, выдвижной лестницей и дополнительными аксессуарами для бездорожья. Причем у RAV4 ничего подобного нет.

Аккумулятор расположен под днищем, но это не мешает кроссоверу выдерживать долгие поездки по бездорожью. Преодолеваемый брод – до 500 мм. За управление на сложном рельефе отвечает система X-Mode 4×4, которая регулирует скорость при подъеме и спуске.

Размеры японской модели: длина – 4830 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1675 мм. Между осями – 2850 мм, а багажник вмещает 669 литров. Базовый вариант оснащен одним электромотором мощностью 224 л.с., который обеспечивает 470 км на одном заряде. Если добавить второй двигатель, суммарная отдача достигнет 380 л.с., и запас хода вырастет почти до 600 км.

Помимо этого в оснащение входят адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения, распознавания дорожных знаков, удержания в полосе и другие ассистенты.

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