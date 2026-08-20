Россияне скупают б/у машины рекордными темпами: самые популярные марки

«Автостат»: в июле в России купили 548,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом

В июле 2026 года российские покупатели оформили сделки на 548,7 тыс. подержанных легковых автомобилей. К июню прибавка составила 8,1%, а вот относительно июля 2025-го рынок просел на 3,3%. Причем июльский результат стал самым высоким с начала года – такой парадокс объясняется высокой сравнительной базой, говорится в отчете агентства « Автостат».

Руководитель стратегических проектов «Автостата» Дмитрий Ярыгин напомнил, что июль 2025-го на вторичном рынке тоже оказался продуктивным: тогда продали 567,2 тыс. машин. Тогда рынок начал разгоняться на фоне слухов о введении новых показателей расчета утильсбора, которые к концу года вступили в силу.

По маркам лидерство сохраняет Lada – за месяц купили 122,1 тыс. подержанных автомобилей этого бренда. На второй строчке Toyota с 60,4 тыс. единиц. Следом расположились Kia (30,3 тыс.) и Hyundai (29,1 тыс.), а пятерку замкнул Volkswagen (26,5 тыс.). В топ-10 также вошли Nissan, Honda, Chevrolet, Renault и Ford.

Все бренды из первой десятки показали прирост к предыдущему месяцу, причем у трех – Volkswagen, Honda и Nissan – он достиг не менее 10%. По сравнению с июлем 2025-го в плюсе лишь три марки: Volkswagen (+12,1%), Honda (+9%) и Toyota (+3,4%). Остальные семь ушли в минус; сильнее всех снизилась Lada – на 12,3%.

За январь – июль 2026 года россияне приобрели 3,43 млн легковых автомобилей с пробегом. Показатель на 4% выше, чем за аналогичный период 2025-го.

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