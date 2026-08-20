Один из главных автозаводов РФ будет выпускать больше машин

Российский завод Haval планирует нарастить мощность до 200 тысяч машин в год

Расположенный в Тульской области завод Haval увеличит мощность до 200 тысяч автомобилей в год.

«Сейчас завод выпускает 660 автомобилей в сутки. С запуском третьей смены в октябре планируется увеличить объем производства до 850 машин в сутки. Кроме того, в 2027 году, после ввода новых цехов по производству компонентов, предприятие рассчитывает выйти на выпуск до 200 тысяч автомобилей в год», – сообщил заместитель гендиректора по производству Наval Сергей Живов.

Напомним, впервые о необходимости наращивания производственных мощностей с изначальных 150 тысяч на предприятии заговорили еще в 2023 году. Завод Haval в Тульской области работает с 2019 года и является первым для Haval зарубежным заводом полного цикла. Как отметил Живов, сейчас завершается монтаж оборудования и пусконаладка новых производств.

В 2025 году завод выпустил 111,3 тысячи автомобилей, бренд входит в Топ-3 российского авторынка – его доля достигает 13%

Собственная сборка двигателей работает с 2024 года, а в ближайших планах – запуск литейного для блоков двигателей и корпусов коробок передач, а также сборка коробок. Цех трансмиссии должен запустится уже в текущем году. Большой объем локализованных компонентов рассчитывают освоить в 2027 году. Есть в планах и запуск новых моделей.

Ранее «За рулем» рассказал, как завод запустил вторую линию штамповки.