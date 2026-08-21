Минтранс опубликовал проект новых правил техосмотра

Минтранс разрешил проверять при техосмотре, не относится ли автомобиль к такси

Проект новых правил проведения техосмотра Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru 19 августа. Документ заменит действующие правила 2020 года, утвержденные постановлением правительства № 1434, и вступит в силу с 1 сентября 2027 года. «Техническая» часть правил осталась без изменений. Список подлежащих проверке узлов и запрещенные неисправности остались прежними. Как и сейчас, ТО не пройдут машины с подтеками тормозной жидкости, повреждениями рулевого механизма и сломанными стоп-сигналами.

При этом вносятся некоторые уточнения. Оператор ТО сможет запросить данные об автомобиле в реестре Минтранса, проверив, оформлено ли на машину разрешение такси.

Автомобили такси обязаны проходить ТО каждый год, а если машина старше пяти лет — то раз в шесть месяцев. Владелец же обычной легковой машины обязан пройти проверку только при смене владельца, если автомобиль старше четырех лет. При этом машина может приехать на проверку без обязательных атрибутов такси, например фонаря на крыше или шашечного пояса, хотя фактически она перевозит пассажиров. Если база данных Минтранса покажет, что приехало именно такси, то диагностическую карту ТО оформят только на полгода.

Также конкретизируется список обязанностей операторов ТО. Сейчас эксперт перед осмотром проверяет VIN, номера кузова, рамы и кабины и сверяет эти данные с СТС или ПТС. Теперь необходимо будет проверить еще госномер, марку, модель автомобиля и его категорию (например, М1 — легковая машина, N1 — грузовик массой до 3,5 тонны). В проекте не поясняется, для чего это потребовалось. В Минтрансе дополнительных пояснений не дали.

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