Ввоз электромобилей в Россию резко увеличился в июле

Аналитик Целиков назвал самые востребованные электромобили на российском рынке

Июль преподнес сюрприз на российском рынке электромобилей: за месяц в страну ввезли 1210 новых легковых электрокаров, что на 116,5% больше, чем год назад. Цифра особенно показательна в сравнении с первым полугодием: за все шесть месяцев суммарно набралось лишь 1488 машин. По сути, один месяц по объему оказался почти равен полугодию. Такими данными 24 августа поделился в своем Telegram-канале директор аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков.

Больше всего в июльских поставках – 54% или 648 штук – оказалось у китайского бренда Avatr. Машины эти недешевые: свыше 6 млн рублей, поэтому, как подчеркивает Целиков, позволить их может далеко не каждый. Зато в нижней ценовой категории, до 3 млн рублей, явным лидером стал Changan Qiyuan Q05 с 267 экземплярами – его завозят через альтернативный импорт. Не осталась в стороне и Toyota BZ3: 82 ввезенных авто.

Если выстраивать топ наиболее популярных импортируемых электрокаров, то он выглядит так: Avatr 11 и 12, Changan Qiyuan Q05, Toyota BZ3, GAC Aion V, BYD Yuan, GAC Hyptec HT, BYD Dolphin, Zeekr 001 и Xiaomi YU7. Любопытно, что всего за семь месяцев 2026 года в РФ ввезли 2698 новых легковых электромобилей – на 11,3% меньше, чем за январь-июль прошлого года. Месячная же динамика, выходит, компенсирует общее падение.

Ранее «За рулем» рассказывал о всплеске популярности электрокаров в России.

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