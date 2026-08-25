В РФ запретили продажи ряда китайских грузовиков

Росстандарт запретил продажи ряда китайских грузовиков в России

Росстандарт остановил действие одобрений типа транспортного средства (ОТТС) на партию грузовой и специальной техники CAMC H7, SANTAI, DESA и DSCN типа DSTBJSQ. Это автоматически означает запрет на продажу таких машин в России.

Причина – нарушения обязательных требований, обнаруженные в ходе контрольных мероприятий. По словам представителей ведомства, они несут прямую угрозу жизни и здоровью не только водителей, но и других участников дорожного движения, включая пешеходов.

Претензии касаются противоподкатной защиты, боковых защитных устройств, крепления ремней безопасности, защитных свойств кабины, тормозной системы и рулевого управления. Плюс к этому – ряд документарных нарушений. У специальных и специализированных машин дополнительно выявлены проблемы с автокранами, кранами-манипуляторами, коммунальной техникой и несоблюдение весовых ограничений.

Официальным представителям изготовителей выдали предписания: разработать отзывную кампанию, приостановить реализацию и устранить все выявленные недостатки. Если продажи продолжатся, последуют административные меры, предупредили в Росстандарте.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, какие китайские машины ломаются реже всего.

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