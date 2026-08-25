Новый недорогой немецкий кроссовер появился в продаже

В РФ в продажу вышел кроссовер Volkswagen T-Roc по цене от 2,5 млн рублей

Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc, наконец-то, добрался до России – правда, по параллельному импорту. Речь идет о машинах китайской сборки, которые выпускает совместное предприятие FAW-Volkswagen. С учетом льготного утильсбора минимальная цена на такие автомобили стартует примерно с 2,5 млн рублей.

Сколько стоит T-Roc в разных городах

Самый приятный ценник обнаружился во Владивостоке: там новый T-Roc готовы привезти под заказ за 2 247 000 рублей. Продавец называет эту цену «окончательной», за доставку под ключ и уверяет, что никаких скрытых комиссий нет.

Судя по фото, в такое авто входит салон из экокожи, цифровая приборка, мультимедийка с сенсорным дисплеем, светодиодная оптика, панорамная крыша, мультируль, электрорегулировка зеркал и электростеклоподъемники по кругу.

Примерно за те же деньги T-Roc привезут в Воронеж, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Липецк и Казань. В Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Самаре и Ростове-на-Дону поставка оценивается в 2 300 000-2 350 000 рублей.

Volkswagen T-Roc

Ориентировочно за 2,5 млн кроссовер доступен в Уфе, Екатеринбурге, Стерлитамаке, Красноярске, Вологде, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Краснодаре, Тюмени и Кирове. Тут цена указана за автомобиль под заказ.

Есть и варианты из наличия, но они дороже: в Москве – за 2 790 000 рублей, в Набережных Челнах – за 3 090 000, в Воронеже – 3 099 000 и 3 149 000 рублей. В Кемерово, Санкт-Петербурге и столице за уже растаможенный T-Roc просят от 3 400 000 рублей.

Разумеется, это лишь срез открытых объявлений. Итоговая цена зависит от курса валют, доставки, таможенной стоимости и утильсбора.

Volkswagen T-Roc

Технические характеристики и надежность

Под капотом большинства предложенных авто – 1,4-литровый турбомотор TSI EA211 мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатый робот DSG. Некоторые экземпляры укомплектованы 1,5-литровым 160-сильным двигателем TSI Evo2, тоже с DSG. Привод в обоих случаях – передний.

Кстати, T-Roc ранее вошел в топ-5 самых надежных кроссоверов и внедорожников по версии WhatCar и MotorEasy. Надежность модели оценили в 99%, а за последние два года поломки случались лишь у 4% владельцев.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о старте продаж еще одного свежего кроссовера в России.