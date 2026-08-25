Все больше «китайцев» сдают в зачет покупки новых автомобилей Лада

Стало известно, какие китайские машины меняют на новые автомобили Lada

С начала 2026-го частота обменов китайских автомобилей на новые Lada заметно пошла вверх. Такую динамику в беседе с агентством « Автостат» обрисовал коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский.

Как пояснил эксперт: «Например, на первые три месяца года пришлось 24% таких сделок, тогда как на следующие четыре – 76%. Покупатели, приобретающие новые автомобили Lada в обмен на китайские машины, предпочитают топовые комплектации моделей Vesta SW Cross, Iskra и Granta. В тех случаях, когда в зачет сдают китайские внедорожники, часто выбирают Lada Niva Legend, так как этот автомобиль оснащен полным приводом. Вполне реально, что до конца года мы увидим первые сделки по обмену китайских кроссоверов на новые автомобили Lada Azimut».

В Северной столице самой популярной «китайской» тройкой в зачете стали Chery, Geely и Changan – вместе они закрывают половину таких сделок. Наравне с ними нередко фигурируют Haval и Lifan.

Средний пробег сдаваемых машин – 82 900 километров. Рекорд поставил 12-летний Lifan X60, который проехал 284 000 километров. Примерно 43% автомобилей, уходящих в зачет, выпущены в 2023-2025 годах.

В 59% случаев у китайского автомобиля один владелец, а два хозяина было у 27% машин. Пока доля «китайцев» в петербургском трейд-ине Lada составляет 2,5%, но в «Прагматике» прогнозируют ее рост до 4-5%. Там связывают это с программами поддержки, расширением модельного ряда и ростом доверия к марке.

Новая Lada, по мнению Александра Шапринского, выигрывает у подержанного китайского автомобиля по целому ряду параметров. В плюс можно записать остаточную стоимость, адаптацию к российским условиям, техническое оснащение, недорогое обслуживание, наличие запчастей и разветвленную сервисную сеть.

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