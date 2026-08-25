Новая «заряженная» версия Geely Coolray удивила ценой

Версия Geely Coolray Sport стартует со спецценой — от 2,62 млн рублей

Китайский автогигант Geely выводит на рынок новую модификацию городского паркетника Coolray, получившую имя «Спорт».

Кроссовер построен на современной платформе, созданной международным инженерным альянсом, что гарантирует приличную управляемость и высокий уровень безопасности.

Под капотом все тот же 1,5-литровый турбомотор, выдающий 147л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями, который обеспечивает быстрые переключения. В смешанном цикле автомобиль потребляет 6,5 литра топлива на сотню.

Внешне «Спорт» максимально приближен к дорогому «Эксклюзиву», выделяясь агрессивными акцентами: контрастной черной крышей, 18-дюймовыми дисками, красными тормозными суппортами и массивным спойлером с шильдиком «S».

Помимо уже знакомых оттенков кузова, палитра пополнилась новыми цветами – серебристым металликом и ярким красным. Для суровой российской зимы предусмотрен расширенный пакет с подогревом всех кресел, руля, зоны покоя дворников и форсунок омывателя.

Интерьер встречает водителя креслами из черной экокожи с красной прострочкой, мультифункциональным рулем и современной цифровой панелью приборов. Главная фишка салона – 14,6-дюймовый «планшет» мультимедиа на системе Flyme, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto.

В арсенале автомобиля также бесключевой доступ, камера заднего вида, климат-контроль и полный комплекс электронных ассистентов, включая системы курсовой устойчивости и помощи на спусках, а также четыре подушки безопасности.

Geely Coolray в исполнении Sport уже доступен для заказа у официальных дилеров. Цена вопроса – от 2 774 990 рублей, однако спецпредложения снижают стоимость до 2 624 990 рублей.

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