Новая «заряженная» версия Geely Coolray удивила ценой
Китайский автогигант Geely выводит на рынок новую модификацию городского паркетника Coolray, получившую имя «Спорт».
Кроссовер построен на современной платформе, созданной международным инженерным альянсом, что гарантирует приличную управляемость и высокий уровень безопасности.
Под капотом все тот же 1,5-литровый турбомотор, выдающий 147л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями, который обеспечивает быстрые переключения. В смешанном цикле автомобиль потребляет 6,5 литра топлива на сотню.
Внешне «Спорт» максимально приближен к дорогому «Эксклюзиву», выделяясь агрессивными акцентами: контрастной черной крышей, 18-дюймовыми дисками, красными тормозными суппортами и массивным спойлером с шильдиком «S».
Помимо уже знакомых оттенков кузова, палитра пополнилась новыми цветами – серебристым металликом и ярким красным. Для суровой российской зимы предусмотрен расширенный пакет с подогревом всех кресел, руля, зоны покоя дворников и форсунок омывателя.
Интерьер встречает водителя креслами из черной экокожи с красной прострочкой, мультифункциональным рулем и современной цифровой панелью приборов. Главная фишка салона – 14,6-дюймовый «планшет» мультимедиа на системе Flyme, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto.
В арсенале автомобиля также бесключевой доступ, камера заднего вида, климат-контроль и полный комплекс электронных ассистентов, включая системы курсовой устойчивости и помощи на спусках, а также четыре подушки безопасности.
Geely Coolray в исполнении Sport уже доступен для заказа у официальных дилеров. Цена вопроса – от 2 774 990 рублей, однако спецпредложения снижают стоимость до 2 624 990 рублей.
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