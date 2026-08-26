Почему южнокорейские авто теряют популярность в России

Южная Корея стремительно теряет российский авторынок

По данным таможенной статистики, июльский импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию остановился на отметке 50,1 млн долларов – это вдвое меньше, чем раньше. При этом новые машины заняли лишь 2,5% от общего объема, а подержанные – 7,6%.

Эксперты, опрошенные Ura.ru, винят во всем новый расчет утильсбора, действующий с 1 декабря 2025 года. Для физлиц льготная ставка теперь доступна только для авто мощностью до 160 л.с., все остальное попадает под платежи от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей.

Специалист по международному авторынку Александра Пригнарева объясняет на конкретном примере: «Для Hyundai Palisade мощностью 281 л.с. утильсбор может составлять около 2,1 млн рублей вместо прежних льготных 3400 рублей. На мощных BMW суммы еще выше. Это уже не плюс 100−200 тысяч к цене. Мы говорим о дополнительных двух-трех миллионах рублей. Понятно, что после этого многие отказываются от покупки или начинают смотреть другие варианты».

Круг моделей, подпадающих под льготу, на деле узок – это отдельные версии Kia K3, Niro, Hyundai Avante, Casper, Kona, а также Renault Korea XM3 и QM6. Вдобавок на ситуацию давит традиционный летний спад спроса и ослабление рубля, которые тоже тормозят импорт.

Руководитель центра «Автомобилист» Максим Едрышов считает, что замедление может оказаться общим для всего рынка: «Летом продажи авто в целом всегда шли не очень хорошо. Замедление, вероятно, всеобщее. А вот долгосрочный это тренд или временный будет зависеть от того, что будет происходить дальше. Скорее всего, рынок продолжит переориентироваться на китайские марки хотя бы потому, что там с логистикой попроще, не говоря уже о ценах».

О том, как вырос ввоз электромобилей в Россию, «За рулем» уже рассказывал.

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