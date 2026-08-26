Россияне охладели к Toyota и Volkswagen: какие марки пришли им на смену

Россияне разлюбили Toyota и VW: какие «параллельные» авто пользуются спросом

Иностранные бренды ушли из России, но иномарки по-прежнему есть: параллельный импорт открывает доступ почти к любой модели. По сути, дело упирается только в кошелек. Правда, покупательские предпочтения за последние годы сильно изменились.

Основатель и глава столичного автосалона E.N. Cars Евгений Забелин отметил, что клиенты все чаще выбирают премиальные китайские модели, а не европейские или японские.

«Сегодня в топе продаж находятся Changan Nevo Q05, Lynk & Co 900 и Geely Coolray», – сообщил Забелин в разговоре с Quto.ru.

Старые фавориты при этом сдают позиции. Спрос на Toyota остается очень низким, Volkswagen заказывают нечасто, а на семейство ID.Era заявок нет совсем, подытожил эксперт.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что корейские авто теряют популярность в России.