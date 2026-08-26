Volkswagen будет выпускать два разных Tiguan

Volkswagen заменит ID.4 на ID.Tiguan в рамках рестайлинга

Немецкий профсоюз IG Metall заявил, что Volkswagen в рамках планового рестайлинга заменит ID.4 на ID.Tiguan. Бензиновый Tiguan при этом останется в гамме. По сути, автопроизводитель повторяет недавний маневр с Polo и T-Cross: у них тоже появились электрические версии ID.Polo и ID.Cross.

Снаружи ID.Tiguan сложно спутать и с бензиновым Tiguan, и с прежним ID.4. Дизайн явно отсылает к ID.Cross: узкая оптика, между фарами, судя по всему, смонтирован светящийся логотип Volkswagen. Передний бампер сделали гладким, встроив в него узкие вертикальные противотуманки и трехсекционный воздухозаборник.

Внутри тоже прослеживается стиль ID.Cross. Помимо крупного тачскрина и цифровой приборной панели в салоне появится немало физических элементов управления. Причем это явный ответ на претензии владельцев ID.4: те не раз ругали модель за обилие сенсорных настроек.

Технические детали немцы пока не раскрывают. Однако, судя по логике ID.4, ID.Tiguan предложат в версиях с одним и двумя электромоторами. Не исключено, что появится батарея увеличенной емкости, и тогда запас хода дотянет почти до 700 км.

Volkswagen Tiguan

О том, какие автомобили помогают реже заезжать на заправку, «За рулем» уже рассказывал.

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