Защитная пленка для автомобиля: правила и риски, о которых молчат мастера

Эксперт Смит рассказал, какие элементы автомобиля лучше не покрывать пленкой

Сегодня защитная полиуретановая пленка находится на пике популярности. Особенно активно к ее услугам прибегают владельцы новых машин, желающие уберечь кузов от сколов, царапин и химических реагентов с дорог. Но важно понимать: пленка – не волшебная таблетка, а технически сложный материал, требующий вдумчивого выбора и профессионального монтажа. К сожалению, многие установщики, гонясь за быстрой выручкой, соглашаются оклеить авто «под ноль» и замалчивают возможные последствия. О снователь детейлинг-центра Carbase Александр Смит рассказал, как уберечься от дорогостоящих ошибок.

Фары и фонари: прозрачная пленка – нарушение или нет?

Одним из самых частых запросов в детейлинг-студиях является оклейка головной и задней оптики. С точки зрения закона, пункт 3.1 Перечня неисправностей ПДД РФ прямо запрещает эксплуатацию ТС, если световые приборы не соответствуют заводским требованиям по цвету огней и режиму работы. Тонировка или изменение цвета фар однозначно попадают под это правило.

Но с антигравийной пленкой ситуация не столь категорична. Прямого законодательного запрета на нее нет. Все упирается в практическую трактовку: инспектор ГИБДД может посчитать, что даже легкое матирование или искажение светового пучка снижает светопропускание, однако для подтверждения этого требуются специальные замеры прибором. На практике большинство детейлинг-центров спокойно оклеивают оптику, и такие автомобили без проблем проходят техосмотр.

Тем не менее, здесь есть серьезные «подводные камни». Во-первых, любая пленка со временем мутнеет и желтеет, что напрямую ухудшает видимость на дороге. Во-вторых, при снятии старого покрытия с пластиковых фар велика вероятность повреждения заводского защитного слоя. Если вы все же решились на этот шаг, выбирайте только сертифицированные оптически чистые пленки с гарантией прозрачности и доверяйте установку исключительно проверенным специалистам.

Лобовое стекло: формально можно, но рискованно

Оклейка ветрового стекла защитной пленкой – еще одна спорная тема. Прямого запрета в ПДД нет, однако действует жесткое требование по светопропусканию: согласно ГОСТ 32565-2013 и Техрегламенту Таможенного союза, этот показатель для лобового стекла должен составлять не менее 70%. Если пленка прозрачная и в сумме со стеклом обеспечивает данный порог, штраф по части 3.1 статьи 12.5 КоАП вам не грозит. Но на практике добиться точного соблюдения нормы непросто, а любой спор с инспектором может вылиться в дополнительные проверки.

Свежеокрашенный кузов – не время для пленки

Очень распространенная ошибка: сразу после покраски (полной или частичной) владельцы спешат защитить обновленное покрытие пленкой. Это категорически неверно. Свежий лак должен пройти полную полимеризацию на молекулярном уровне, а этот процесс занимает от двух недель до месяца. Если наклеить пленку раньше, она нарушит естественное отверждение лака. А при последующем демонтаже покрытия есть огромный риск, что пленка «вырвет» верхний слой вместе с собой. Настоятельно рекомендуется выждать минимум 3–4 недели после покраски, прежде чем обращаться в детейлинг-студию.

О том, как убирают вмятины без покраски, «За рулем» уже рассказывал.

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