Что забыл Volkswagen в Узбекистане и Казахстане? Есть предположения и не только

VW расширяется в Центральную Азию и видит там рынки с высоким потенциалом роста

Volkswagen продолжает свою экспансию в Центральной Азии. Однако автопроизводитель не полагается на автомобили с европейских заводов (плохая новость для местных рабочих), а на модели, производимые в Китае.

Всего через несколько недель после выхода на рынок Узбекистана VW также намерен расширить свою дилерскую сеть в Казахстане и закрепиться на растущем автомобильном рынке.

По данным издания «Automobilwoche», Volkswagen уже сотрудничает с дилерской группой Orbis Auto в Казахстане.

Первоначально планируется открытие шести представительств в крупных городах; ожидается, что к 2030 году сеть вырастет до 25 филиалов. Продавать будут исключительно автомобили китайского производства. Таким образом, Центральная Азия становится частью стратегии, которая позиционирует Китай не только как рынок сбыта, но и все больше как экспортный центр.

Первоначально модельный ряд будет состоять преимущественно из седанов и кроссоверов: моделей Tayron и Talagon, а также седанов Bora и Magotan (китайская версия Passat), которые выпускаются совместным предприятием FAW-Volkswagen.

Также будут предлагаться автомобили китайского бренда Jetta, включая модели VA7, VS7 и VS8. Таким образом, VW стратегически использует свой портфель автомобилей, разработанных и произведенных в Китае, для быстрого выхода на новые рынки.

Сам казахстанский рынок новых автомобилей считается динамичным. В период с 2021 по 2025 год объем продаж почти удвоился, в 2025 году количество новых регистраций превысило 222 000.

Узбекистан со столицей Ташкентом является самой густонаселенной страной в Центральной Азии - там проживает около 36 млн человек. Казахстан, значительно больший по площади, но с населением около 21 млн человек.

Для VW наступление в Центральной Азии – это больше, чем просто региональный проект: компания ищет возможности для роста за пределами своих традиционных основных рынков – Европы, Китая и США – и связывает это расширение с производственными преимуществами своей китайской экосистемы.

Генеральный директор Оливер Блюме уже назвал другие целевые регионы, такие как Индия, Юго-Восточная Азия и Южная Америка, в качестве потенциальных следующих рынков.

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