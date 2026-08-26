Обновленная Niva Legend — начались поставки дилерам

АВТОВАЗ начал отгрузку дилерам обновленных внедорожников Niva Legend 1.8

Прошедшая модернизацию Niva Legend поехала к дилерам – источник публикует фото с автовозом в Тольятти, загруженным товарными автомобилями.

Первые обновленные Нивы сошли с конвейера 20 июля. Внедорожник получил новый двигатель ВАЗ-11184 (90 л.с., 153 Нм), обновленную переднюю подвеску, новые тормоза и раздаточную коробку на трех опорах. Кузов был точечно усилен и частично оцинкован, появились новые опоры двигателя. Новое по интерьеру – руль с регулировкой и подушкой, измененное торпедо, оптимизированное управление КП и РК, единый ключ, центральный замок и салонный фильтр.

Внешних изменений минимум: новые колесные диски и пластиковая накладка капота, защищающая отопитель.

По предварительным данным, будет четыре комплектации, «Классик», «Драйв», «Урбан» и Black («Черная серия»), а цены, по собственным оценкам «За рулем», будут лежать в диапазоне от 1,16 млн до 1,37 млн рублей; модель подорожает примерно на 6-9%. Продажи стартуют ориентировочно в сентябре.

Ранее «За рулем» подробно показал, как поменялся салон внедорожника.