Китайские автогиганты гоотовят масштабную экспансию в Европе

Китайские автокомпании планируют выпускать в Европе 1 млн машин к 2030 году

Китайские автопроизводители развернулись в сторону Европы: на смену экспорту готовых машин приходит локальная сборка. Похоже, именно этот путь теперь считают приоритетным в BYD, Leapmotor и Chery. До конца 2026 года они планируют произвести в Старом Свете лишь 90 000 автомобилей – на фоне будущих масштабов это немного, но зато только начало.

Впрочем, темпы будут нарастать. В ближайшие годы китайские компании собираются активно расширять производственные мощности в Европе, а заодно перепрофилировать простаивающие линии. На континенте уже появляются новые сборочные площадки и партнерства с местными заводами.

Причем локальное производство постепенно становится главным приоритетом для китайских концернов, которые раньше делали ставку почти исключительно на экспорт. Об этом, между прочим, пишет отраслевой портал Chinaevhome.com.

Тарифы ЕС ускорили локализацию

Ключевым катализатором такого сдвига, по мнению экспертов, стало тарифное давление со стороны европейских государств. Евросоюз ввел дополнительные пошлины до 35% на электромобили, произведенные в Китае, из-за чего экспортные издержки компаний заметно выросли.

Кстати, в ЕС готовят и еще один закон – он потребует, чтобы машины с пометкой «сделано в Европе» содержали значительную долю европейских комплектующих, включая тяговые батареи. Это делает ввоз готовых автомобилей все менее выгодным.

В общем-то, именно поэтому китайцы начали перепрофилировать простаивающие мощности и договариваться о выпуске своих моделей на европейских предприятиях. Похоже, в ближайшие годы таких проектов станет заметно больше.

Заводы BYD, Chery и других марок

BYD уже готовится к старту производства в Венгрии, а вдобавок анонсировала новую производственную базу в Испании. Компания явно нацелилась на серьезное присутствие в регионе.

Chery, в свою очередь, подписала в июне 2026 года меморандум о взаимопонимании с Nissan: машины этой марки будут собирать на заводе Nissan в Сандерленде, что в Великобритании.

У Leapmotor тоже есть планы – автомобили появятся на заводе Stellantis в испанской Сарагосе. Geely же уже реализует проект в Валенсии в партнерстве с Ford.

Продажи китайских марок бьют рекорды

Показательно, что продажи китайских брендов в Европе при этом продолжают расти. По данным Dataforce, в июле китайские марки продали на континенте на 102% больше машин, чем годом ранее. BYD, Chery и MG внесли основной вклад, подняв совокупную долю до рекордных 11,2%.

За первые семь месяцев текущего года китайские марки реализовали на европейском рынке 813 096 автомобилей – это больше, чем за весь 2025 год, когда было продано 812 452 единицы.

О том, как китайские бренды вытесняют Toyota и Volkswagen, «За рулем» уже писал.

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