Новые BMW X5 приедут в Россию? Стало известно о сертификации кроссовера

Новый BMW Х5 официально доедет до Казахстана: он может появиться в РФ

В конце июня концерн BMW явил миру абсолютно новый X5. Компания пообещала начать производство в августе, а первые поставки запланированы на октябрь. Есть вероятность, что до конца текущего года новый X5 появится и у дилеров BMW в Казахстане. Порталу Kolesa.kz стало известно, что под один из вариантов BMW X5 уже оформлено Одобрение типа транспортного средства. Документ действует на всей территории Евразийского экономического союза, а значит, дорога для новых «икс-пятых» открыта и в Россию. По крайней мере, формальных препятствий теперь меньше.

Сертификацию для казахстанского рынка прошла версия xDrive40i с мягкогибридной силовой установкой. Под капотом – рядная 3,0-литровая «шестерка», выдающая 400 лошадиных сил. В тандеме с ней работает восьмидиапазонный автомат, привод – полный. В общем, классический набор для современного кроссовера.

BMW X5

Впрочем, на этом гамма вряд ли остановится. Ожидается, что позже появятся и другие модификации, в том числе электрические. Так что выбор у покупателей со временем станет шире.

Цены на предыдущее поколение BMW X5 xDrive40 в Казахстане стартуют с 58 650 977 тенге – это примерно 10,8 млн рублей по текущему курсу. Новая модель, судя по всему, окажется дороже. Насколько именно – пока вопрос.

BMW X5

Ранее «За рулем» сообщал о возобновлении в РФ продаж седельного тягача Foton Galaxy.

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