Продавцов машин хотят обязать раскрывать историю ДТП и ремонтов

Депутат Даванков предложил обязать продавцов авто раскрывать историю ДТП

Глава Роспотребнадзора Анна Попова получила письмо от вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»). Парламентарий предлагает законодательно закрепить за продавцами автомобилей обязанность информировать покупателей об участии машины в ДТП и проведенных ремонтах.

Сейчас человек, присматривающий подержанную машину, зачастую не в состоянии проверить, были ли повреждены кузов, рама, несущие детали или системы безопасности, – отмечает Даванков. Правда, с сентября вступают в силу новые правила продажи товаров, где предусмотрен отдельный раздел про автомобили. Но, по сути, они не заставляют продавца в доступной форме рассказывать об имеющихся сведениях об авариях.

Идея Даванкова – ввести единый стандарт. До подписания договора продавец должен передать покупателю отдельный документ – на бумаге или в электронной форме. В нем перечисляются обнаруженные повреждения, выполненные ремонты кузовных деталей и рамы, следы сварочных и стапельных работ, факты замены элементов пассивной безопасности. Вместо размытой формулировки «серьезное ДТП» предлагается взять четкий перечень видов повреждений.

По мнению автора инициативы, это установит четкие правила для автосалонов и упростит покупателям сравнение машин. Заодно таких споров станет меньше: стороны уже не будут расходиться в том, кто что знал и говорил до сделки.

О том, во что может вылиться покупка подержанного автомобиля, «За рулем» уже рассказывал.

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