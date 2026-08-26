Скрытые повреждения авто из Казахстана и Беларуси теперь видны в отчетах

Авито Авто: Автотека добавила в отчеты расчеты кузовного ремонта из Казахстана и Беларуси

Сервис проверки истории автомобилей «Автотека», входящий в экосистему Авито, совместно с международной компанией «Аудатэкс» расширил наполнение отчетов. В разделе «Происшествия» теперь могут отображаться расчеты стоимости кузовного ремонта, выполненные на территории Казахстана и Беларуси, – независимо от того, в какой стране зарегистрирована машина.

По сути, потенциальный покупатель получает доступ к профессиональным оценкам ущерба, которые раньше оставались внутри страховой и ремонтной сферы. Сведения формируются в системе Аудатэкс на стадии расчета убытков: при наступлении страхового случая оценку проводят страховые компании, дилеры, оценщики и другие профессиональные участники авторынка.

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ», объяснил актуальность нововведения цифрами импорта: «Только за 7 месяцев 2026 года в Россию было импортировано почти 7 тысяч легковых авто с пробегом из Беларуси и больше тысячи – из Казахстана. При этом объем ввоза из Казахстана за год вырос в 2,5 раза».

В самой Автотеке тоже заметили тенденцию: за последний год доля проверяемых автомобилей с историей эксплуатации в Казахстане или Беларуси увеличилась на 12%. Причем в июле сведения, связанные с этими странами, содержались более чем в 36 тысячах запрошенных отчетов.

Андрей Тумкин, руководитель направления частных пользователей Авито Авто, пояснил, чем это полезно покупателям:

«На российском вторичном рынке регулярно встречаются автомобили, которые ранее эксплуатировались за рубежом. При этом информация о том, что происходило с ними до ввоза в Россию, может быть ограниченной. Партнерство с Аудатэкс позволяет дополнить отчет данными о расчетах профессиональных участников авторынка в Казахстане и Беларуси: увидеть зафиксированные повреждения и понять, какой объем восстановительных работ предполагался. Для покупателя это еще один источник информации, который помогает лучше подготовиться к осмотру автомобиля и принять более взвешенное решение».

Какие машины чаще всего ремонтировали за рубежом

Статистика по двум странам заметно различается. Среди автомобилей с историей эксплуатации в Казахстане лидирует Toyota – 32,7% от всех таких машин. На втором месте Lexus (13,7%), на третьем – Mercedes-Benz (9%). Замыкают топ-5 Mitsubishi (6,7%) и BMW (4,8%).

Беларусь дает другую картину: в расчетах чаще всего фигурируют представители европейского автопрома. BMW встречается в 30,1% случаев, Mercedes-Benz – в 9,7%, Audi – в 7,8%. В первую пятерку также попали Volkswagen (6,5%) и Toyota (5,2%).

В разделе «Происшествия» пользователь увидит дату расчета, зафиксированные повреждения, предполагаемый объем восстановительных работ и их примерную стоимость, а также цену запчастей. Если суммы указаны в тенге или белорусских рублях, Автотека автоматически конвертирует их в российские рубли – по курсу Банка России на дату расчета.

Обработкой данных занимается искусственный интеллект: он приводит информацию из расчетов к понятному структурированному виду. Для визуализации применяется собственная большая языковая модель Авито A-Vibe. Система распознает, какие из 16 частей автомобиля были затронуты, и отмечает их на единой схеме повреждений. Так покупатель наглядно видит, что именно фигурировало в расчетах кузовного ремонта, и быстрее оценивает состояние машины перед осмотром.

База Аудатэкс обновляется ежедневно, а свежие расчеты появляются в Автотеке по мере передачи данных поставщиками.

Евгений Комаров, генеральный директор Аудатэкс, подчеркнул:

«Мы сотрудничаем с Автотекой с 2017 года и постепенно расширяем объем данных, которые доступны пользователям сервиса. Теперь к ним добавились расчеты стоимости кузовного ремонта, сформированные в Казахстане и Беларуси. В этих странах с решениями Аудатэкс работают большинство страховых компаний и их партнеры – станции технического обслуживания и независимые оценщики, поэтому мы располагаем значительным массивом профессиональных калькуляций. Для нас важно, что эта информация становится полезной и будущему владельцу автомобиля – она помогает еще на этапе выбора узнать больше о его прошлом и лучше подготовиться к покупке».

За время работы сервиса пользователи сформировали уже более 100 млн отчетов. Автотека объединяет данные свыше 2 тысяч официальных открытых и закрытых источников, чтобы еще до встречи с продавцом человек мог получить максимум информации о событиях из прошлого машины.

Кстати, «Автотека» – это негосударственная база данных по истории эксплуатации автомобилей: здесь собраны сведения примерно о 50 млн транспортных средств, причем 24 млн записей уникальны и не встречаются в других источниках. Сама платформа Авито, по данным Similarweb, – самая популярная в мире среди онлайн-объявлений: более 240 млн активных объявлений, 110 млн пользователей в месяц, а каждая третья сделка проходит с Доставкой. Ежесекундно на Авито заключается более 10 сделок, в компании работает свыше 12 000 сотрудников.