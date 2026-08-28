В России нарастили выпуск компонентов для автомобилей Tenet и Chery

В Орловской области увеличили выпуск компонентов для автомобилей Tenet и Chery

Завод «Три Точки Мануфактуринг» в особой экономической зоне «Орел» увеличил серийный выпуск блоков управления вызовом экстренных служб. Речь про устройства, которыми оснащают автомобили Tenet и Chery. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Фонда развития промышленности.

Всего в проект вложено 125 млн рублей, причем 100 млн – льготный заем ФРП по программе «Комплектующие изделия». На эти средства расширили участок сборки «ЭРА-ГЛОНАСС», а мощности выросли на 20%: плюс 40 тыс. единиц в год. Теперь предприятие способно выдавать 240 тыс. устройств ежегодно.

Заемные деньги пошли на закупку автомата для монтажа и установки электронных компонентов, системы автоматической оптической инспекции, установки рентгеновского контроля, агрегата для разделения заготовок и «умного» склада готовой продукции.

Ранее «За рулем» рассказывал о планах китайских автогигантов по экспансии в Европу.

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