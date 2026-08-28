На рынок вышел новый кроссовер Toyota с лидаром и автопилотом

Toyota запустила продажи нового кроссовера bZ5 а 1,36 млн рублей

Весной публике представили новый паркетник Toyota bZ5 на Пекинском автосалоне, а теперь он добрался и до китайского рынка. Во всех комплектациях машина получает систему автономного управления на базе Momenta R6. При этом базовая версия оценивается в 109 800 юаней – примерно 1,36 млн рублей по текущему курсу. Такой ценовой показатель делает новинку самым недорогим кроссовером с лидаром в мире среди моделей, выпущенных не китайской компанией.

Габариты новинки: длина – 4780 мм, ширина – 1866 мм, высота – 1510 мм при колесной базе 2880 мм. Благодаря лидару и 33 датчикам автомобиль способен самостоятельно перемещаться по городу, уклоняясь от препятствий и выполняя необходимые маневры. Вдобавок он умеет парковаться без участия водителя.

Снаружи модель почти не изменилась по сравнению с предшественником: главное новшество – лидар на крыше. Интерьер тоже остался прежним: тут 15,6-дюймовый сенсорный дисплей, кожаные сиденья, стереосистема с десятью динамиками, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и подогрев передних кресел. Мультимедиа, помимо прочего, поддерживает управление жестами.

Toyota bZ5

В движение кроссовер приводит единственный электромотор отдачей до 272 л.с. Предлагается два аккумулятора на выбор: они обеспечивают запас хода 550 или 630 км. Важный нюанс: Toyota bZ5 создавалась специально для китайского рынка, и официально за его пределы не поставляется.

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