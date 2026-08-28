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Глава Volkswagen: компании нужно сильнее сократить траты

Глава Volkswagen призвал сотрудников максимально снизить расходы

На встрече с сотрудниками завода в Эмдене глава Volkswagen Оливер Блуме заявил, что компания обязана активнее урезать издержки. Расходы, по его словам, «по-прежнему слишком высоки». Reuters передает, что именно эту площадку рассматривают как кандидат на закрытие в ходе реструктуризации.

Причем главный камень преткновения – персонал. Как пояснил Блуме, на немецких заводах затраты на сотрудников более чем вдвое превышают показатели сопоставимых европейских производств. И производственные траты тоже остаются высокими по сравнению с конкурентами в Европе.

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Оливер Блуме
Оливер Блуме

Впрочем, реструктуризация затеяна не от хорошей жизни: Volkswagen вынужден реагировать на натиск китайских автопроизводителей. План Блуме предполагает серьезное сокращение рабочих мест. При этом глава концерна уверяет, что будет искать способы сохранить выпуск и персонал – через партнерства, привлечение новых инвесторов или смену профиля отдельных заводов.

На этой неделе Блуме как раз объезжает предприятия Volkswagen, чтобы, по данным Reuters, «успокоить рабочих и заручиться поддержкой» плана сокращения расходов. Ранее топ-менеджмент уже озвучил планы относительно будущего компании – и это вызвало у работников заметную тревогу.

О ситуации на европейском авторынке «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Reuters
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