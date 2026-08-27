Забрались на новой Волге в песчаный карьер — вывезет ли?

«За рулем» проверил новый кроссовер Volga K50 на серьезном бездорожье

В рамках тест-драйва новый кроссовер Volga K50 оказался в песках – и вот что из этого вышло.

Вообще в этой адаптации Geely Monjaro все осталось на своих местах, да еще и с бонусом: внешность, конструктив и салон те же, но ценник на 400 тысяч меньше – за топ-версию Престиж просят 4,5 млн рублей. Правда, и свойственную владельцам Monjaro аккуратность на бездорожье стоит оставить, как есть: штатная металлическая защита не предусмотрена: картер прикрывает пластиковый пыльник.

Однако клиренс тут – те же 200 мм, а селектор управления трансмиссией – на привычном месте. Выдвигаемся в пески!

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– Трудно поверить, но этот лощеный внешне кроссовер весьма талантлив на бездорожье. Во всяком случае, когда я заехал в песчаный карьер, что недалеко от моей дачи, К50 показал себя во всей красе. Я часто сюда приезжаю на тестовых кроссоверах, и мало кто из них способен здесь так уверенно передвигаться.

Я играючи забрался на самую высокую дюну. Причем легче всего Volga едет не в режиме Песок, а в режиме Оффроуд – в нем принудительно блокируется межосевая муфта (чего соперники делать не позволяют). Я даже останавливался на полпути и спокойно продолжал восхождение.

Плюс, в пользу К50 играет быстрая и четкая имитация межколесных блокировок, а также заявленные 20 см клиренса. По меркам кроссоверов – солидный арсенал.

Прочие особенности тестового кроссовера Volga K50 – в новом материале «За рулем»!