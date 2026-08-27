Новая Lada Niva Legend с мощным мотором: дилеры раскрыли цены

За обновленный внедорожник Lada Niva Legend придется отдать от 1,2 млн рублей

АВТОВАЗ начал отгрузку обновленных трехдверных Lada Niva Legend официальным дилерам. Сердцем модернизации стал новый 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 л.с., пришедший на смену прежнему 1,7-литровому агрегату.

Производство новинки стартовало в Тольятти 20 июля, а первые экземпляры уже можно встретить на дорогах (на автовозах).

Информацию об ориентировочных ценах опубликовал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Базовая версия без кондиционера обойдется примерно в 1,2 млн рублей. За комплектацию «Люкс» с кондиционером, обогревом сидений и литыми дисками дилеры просят 1 309 000 рублей. Топовые варианты «Урбан» и «Урбан Блэк» оценены в 1,34 и 1,36 млн рублей соответственно, говорят в дилерских центрах бренда.

Инженеры значительно переработали автомобиль: в конструкции насчитывается более 160 новых и модернизированных деталей. Впервые в истории модели Нива получила водительскую подушку безопасности и двухстороннюю горячую оцинковку кузова для защиты от коррозии. Также была улучшена передняя подвеска и установлены новые тормоза.

Официальный прайс-лист пока не опубликован, но продажи обновленной Lada Niva Legend должны стартовать в ближайшее время.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!