Kawasaki выпустила новую версию мотоцикла — и она странная

Электрический спортбайк Kawasaki Ninja e-1 вернулся в модельную линейку

Японская компания Kawasaki вернула в модельный ряд электрическую версию спортбайка Ninja – модификация называется Ninja e-1.

Такие мотоциклы Kawasaki уже выпускала – в 2025-м была ограниченная партия из 500 байков по цене 6500 долларов. Нынешние цены повыше: в США Kawasaki Ninja e-1 2027 модельного года доступен за 7599 долларов. При этом характеристики совершенно не изменились, и они довольно скромные: мощность электродвижка 6,8 л.с. в номинале и около 12 л.с. – в пиковом режиме e-boost, доступном в течение 15 секунд.

У байка две съемные батареи, которые можно унести домой и зарядить за четыре часа, обеспечив пробег в 66 км... Возникает вопрос: стоит ли оно того, если есть обычный бензиновый Ninja 500?

В РФ подержанные «электро-ниндзи» (из той самой ограниченной партии 2025 года) изредка мелькают в продаже по цене... около 900 тысяч рублей. Бензиновые экземпляры с нормальными характеристиками (51 л.с.) в очень неплохом состоянии доступны уже от полумиллиона. В Штатах по новым мотоциклам примерно та же ситуация: «дохлая» электричка за 7600 долларов, нормальный спортбайк – за 5400 долларов.

Зато в России таким можно управлять с категорией А1 (легкие мотоциклы до 11 кВт), а выглядеть вы будете как самый настоящий спортсмен. Правда, «стрельнуть до сотки», скорее всего, не получится (скорость ограничена электроникой на 99-105 км/ч), но набрать 60 км/ч примерно за 4-5 секунд, развеселив одноклассницу, вполне можно.

Ранее «За рулем» рассказал, каких ошибок стоит избежать при выборе мотоцикла.