Tenet раскрыл цены на две версии бизнес-седана A8

Начался прием заказов на Tenet A8, цены стартуют от 2 999 000 рублей

Модель будет доступна в двух вариантах – «Прайм» и «Ультра». Стоимость Tenet A8 в начальной версии составляет 2 999 000 рублей, флагманская версия обойдется в 3 499 000 рублей.

Базовый Tenet A8 в комплектации «Прайм» оснащается 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 275 Н·м. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,5 литра на 100 километров.

Уже в этой версии Tenet A8 предлагает широкий набор оборудования: 15,6-дюймовый дисплей мультимедиа, 10,3-дюймовую цифровую панель приборов, двухзонный климат-контроль, электропривод багажника, атмосферную подсветку салона, подогрев всех кресел, светодиодную оптику с динамическими указателями поворота, бесключевой доступ, беспроводную интеграцию Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистему с шестью динамиками и 17-дюймовые легкосплавные диски.

Безопасность Tenet A8 в «Прайме» обеспечивают система кругового обзора 540° с HD-камерами, задние парктроники, шесть подушек безопасности, контроль усталости водителя, датчики света и дождя, а также многослойные лобовое и передние боковые стекла для акустического комфорта.

Флагманский Tenet A8 в версии «Ультра» получил 2,0-литровый турбомотор мощностью 197 л.с. и 375 Н·м крутящего момента в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, что обеспечивает плавное ускорение и уверенный запас тяги. Расход топлива здесь составляет 8,5 литра на 100 километров. Внешне эту версию Tenet A8 выдают двойные патрубки выхлопных труб. К оснащению «Прайма» в «Ультре» добавились панорамная крыша, вентиляция передних сидений, передние датчики парковки, беспроводная зарядка, видеорегистратор, аудиосистема с 12 динамиками и 18-дюймовые диски.

Во всех версиях Tenet A8 предусмотрены голосовое управление и телематика для дистанционного контроля функций.

Модель создана с учетом российских климатических и дорожных условий: полный зимний пакет включает подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, зеркал, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Кузов Tenet A8 обрабатывается воском, а днище дополнительно защищено антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами.

Гарантия на Tenet A8 составляет 5 лет или 150 000 километров и включает три года заводской гарантии плюс два года дополнительного обслуживания.

Информация о старте продаж Tenet A8 и условиях покупки будет объявлена позже.

Ранее «За рулем» рассказывал о ценах на новую Lada Niva Legend.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!