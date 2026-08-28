В России снизился выпуск легковушек
Согласно свежей статистике Росстата, в январе – июле 2026-го отечественные заводы выпустили 444 тыс. легковых машин – прибавка к прошлогоднему уровню составила 8,2%. А вот июльский результат скромнее: 65,8 тыс. автомобилей, что на 1,7% меньше, чем год назад.
В грузовом сегменте динамика противоположная. За семь месяцев выпуск сократился на 8,4% – до 70,2 тыс. единиц. Зато июль дал резкий скачок: 9,9 тыс. грузовиков, что на 21,3% больше, чем в том же месяце 2025 года.
Главная причина июльского спада – традиционные корпоративные отпуска. Обычно они стартуют в начале месяца, а к августу производство возвращается в строй. По сути, в этом году паузу взяли АВТОВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ и тульский завод Haval.
О том, что в России наращивают выпуск автокомпонентов, «За рулем» уже рассказывал.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube