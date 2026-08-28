Стоимость популярных кроссовера и седана российской сборки изменилась

В России бренд Voyah поднял цены на кроссовер Free и седан Passion

Бренд Voyah в августе переписал цены на две локализованные в России модели. Речь о гибридном кроссовере Free и гибридном седане Passion: они прибавили в цене от 150 до 530 тыс. рублей (+2,3-9,3%).

Voyah Free: цены и характеристики

Меньше всех пострадал кроссовер. Модификация « Спорт» подорожала на 150 тыс. – до 6,74 млн, а топовая «Спорт+», появившаяся в ноябре прошлого года, – на 200 тыс., до 6,94 млн. В обоих случаях речь идет о последовательных гибридах, где бензиновый мотор играет роль генератора, а колеса крутят электродвигатели.

Исполнение «Спорт» довольствуется двухмоторной установкой с пиковой мощностью 490 л.с. и 720 Нм. Разменяв 4,8 секунды до «сотни», оно может проехать в сумме 1000 км: за это отвечают 1,5-литровый 150-сильный бензиновый агрегат и батарея на 39,2 кВт·ч.

У «Спорт+» задний электромотор мощнее, поэтому суммарная пиковая отдача достигает 510 л.с., хотя момент упал до 690 Нм. Разгон до 100 км/ч не изменился – те же 4,8 секунды, максималка – 200 км/ч. Связка из батареи на 43 кВт·ч, 56-литрового бака и 1,5-литрового 150-сильного турбогенератора обеспечивает 1020 км суммарного хода.

Voyah Free

Passion EVR: рост на 530 тысяч

А вот седан Passion оказался рекордсменом подорожания. Его гибридная версия EVR прибавила сразу 530 тыс. рублей (+9,3%) и теперь стоит 6 215 000 вместо прежних 5 685 000. Модель, как и кроссовер Free, выпускают на липецком заводе «Моторинвест».

Под капотом тут связка из бензинового турбомотора и пары электродвигателей. Совокупная мощность – 394 л.с., максимальный момент – 590 Н·м. До сотни седан выстреливает за 5,9 секунды, а верхняя планка – те же 200 км/ч.

С полностью заправленным баком и заряженной АКБ на 43 кВт·ч автомобиль по циклу WLTP проходит до 1000 км, причем 200 км – только на электричестве. Быстрая зарядка постоянным током с 20 до 80% занимает всего 29 минут.

Voyah Passion

Госсубсидия и лидерство в продажах

Обе модели выпускаются на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Именно локализация открывает доступ к программе льготного автокредитования.

Субсидия от государства достигает 35% от РРЦ, однако в деньгах ограничена 925 тыс. рублей.

По итогам первого полугодия 2026 года Voyah Free стал самым продаваемым новым автомобилем премиум-сегмента в России: за шесть месяцев его выбрали 6184 покупателя. Это позволило кроссоверу сместить с первой строчки прошлогоднего лидера – Tank 300.

Ранее «За рулем» рассказывал, что г ибридный кроссовер Renault на платформе Volvo продают в РФ по цене от ₽3,15 млн.

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