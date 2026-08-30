Чем новый кроссовер Jeland заинтересует покупателей?
Флагманский кроссовер Jeland J8 вот-вот появится у дилеров: по предварительным данным, это случится в первые месяцы четвертого квартала текущего года. Точную дату старта продаж производитель пока держит в секрете и пообещал объявить отдельно.
Ориентир по цене, впрочем, уже просматривается. Николай Иванов, возглавляющий департамент продаж новых машин в ГК «РОЛЬФ», рассказал агентству « Автостат», что новинка является российской версией уже знакомого Jaecoo J8, поэтому и стоить будет примерно так же. «По цене ориентир достаточно прозрачный. JelandJ8 – это российская версия Jaecoo J8. Поэтому мы исходим из того, что и цена будет сопоставимой. Jaecoo J8 в 2026 модельном году стартовал от 4,29 млн рублей», – комментирует Николай Иванов.
По словам эксперта, Jeland J8 в своем бюджете окажется одним из самых богато оснащенных. В главные соперники он записывает Geely Monjaro и Volga K50, а также не забывает про GAC GS8 и Changan CS95, которые тоже попадают в шорт-лист покупателя.
«Объем бренду делают не флагманы. У JELAND его дают кроссоверы J6 и J7 в массовых ценовых сегментах», – резюмирует Николай Иванов.
Напомним, что собирать полноразмерный Jeland J8 будут, как и другие модели марки, на заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург). Техническая начинка – двухлитровый турбодвигатель на 249 л.с. в паре с семиступенчатым роботом. Плюс – интеллектуальная система полного привода с управлением вектором тяги и адаптивная подвеска, где жесткость амортизаторов настраивается электроникой.
Ранее «За рулем» уже рассказывал о других доступных в России кроссоверах.
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