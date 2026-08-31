Лого ЗаРулем
#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домРазборка неделиЧто с бензином?Отпуск!СкидкиТест маселДневник: Лада ИскраАвтоподборТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Водителям покажут на карте места, где они уже получали штрафы

В России появится «карта штрафов» для каждого автомобилиста

Российским автомобилистам навигатор 2ГИС вскоре предложит не только маршруты и подсказки для ориентации на дороге, но и персональную карту прошлых нарушений. Прямо во время движения по пути следования сервис будет отмечать точки, где водитель уже получал штрафы за несоблюдение ПДД.

Идея, по сути, простая: если человек видит знакомое место и помнит, что здесь его уже ловили, он сбросит скорость и лишний раз глянет на знаки. В итоге у него меньше шансов снова нарваться на «письмо счастья».

РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МОТОРНЫХ МАСЕЛ Масло-«нулевка» (0W) круглый год — подходит ли для всесезонной эксплуатации? Проверили!
СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

Вся информация подтягивается индивидуально для каждого пользователя, так что чужие ошибки на карте не появятся. Когда именно функция станет доступна всем, в сообщении не уточняется, но сам подход выглядит удобным напоминанием о коварных участках.

Ранее «За рулем» рассказывал об атаках на дорожные камеры в РФ.

Понравилась публикация?

Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:

1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания

Готово – остаемся на связи!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle