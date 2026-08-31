Водителям покажут на карте места, где они уже получали штрафы

В России появится «карта штрафов» для каждого автомобилиста

Российским автомобилистам навигатор 2ГИС вскоре предложит не только маршруты и подсказки для ориентации на дороге, но и персональную карту прошлых нарушений. Прямо во время движения по пути следования сервис будет отмечать точки, где водитель уже получал штрафы за несоблюдение ПДД.

Идея, по сути, простая: если человек видит знакомое место и помнит, что здесь его уже ловили, он сбросит скорость и лишний раз глянет на знаки. В итоге у него меньше шансов снова нарваться на «письмо счастья».

Вся информация подтягивается индивидуально для каждого пользователя, так что чужие ошибки на карте не появятся. Когда именно функция станет доступна всем, в сообщении не уточняется, но сам подход выглядит удобным напоминанием о коварных участках.

Ранее «За рулем» рассказывал об атаках на дорожные камеры в РФ.

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