Низкий расход, мощный мотор: что умеет новый кроссовер Lynk & Co

333 л.с., запас хода 630 км, 8,2 кВт на 100 км: новый кроссовер Lynk＆ Co 20

Китайская марка полностью рассекретила кроссовер Lynk & Co 20, который в Европе будет продаваться как Lynk & Co 02. На официальных фотографиях виден фирменный дизайн, а в салоне нашлось место необычным деталям – фиолетовым ремням безопасности и крошечной игрушке-помощнику, расположившейся над центральным экраном.

По габаритам новинка близка к компактным паркетникам: длина составляет 4495 мм, ширина 1845 мм, высота 1573 мм, а колесная база равна 2755 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления кузова – 0,25. За доплату на крыше появится спортивное антикрыло, однако его роль чисто декоративная: на динамику и устойчивость машины оно не влияет.

Главная техническая особенность – привод 16-в-1, недавно представленный Geely. С ним Lynk & Co 20 потребляет около 8,2 кВт энергии на 100 км, что пока считается рекордным показателем. За счет такого решения число деталей заметно сократилось, а производственные затраты снизились.

Электромотор развивает до 333 л.с., батарея поддерживает быструю зарядку и обеспечивает до 630 км запаса хода. Бортовое зарядное устройство, преобразователь постоянного тока и распределительный щит объединены в единый модуль – это упрощает и удешевляет ремонт, ведь для замены не требуется разбирать двигатель или редуктор.

В салоне установлены тонкая цифровая приборная панель, проекционный дисплей, камера контроля состояния водителя и панорамное остекление. Аудиосистема дополнена динамиками с подсветкой, в списке опций также присутствует ряд других современных функций.

Ранее «За рулем» рассказал о вышедшем на рынок новом кроссовере Toyota с лидаром.

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