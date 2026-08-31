В РФ стартуют продажи нового мотоциклетного бренда, созданного гонщиком

Китайский бренд мотоциклов ZXMOTO объявил о старте продаж в России

Китайская компания ZXMOTO – официально она называется Chongqing Zhang Xue Motorcycle Industry Co., Ltd. – объявила о старте продаж в России. Об этом местный офис бренда рассказал Авто Mail. Философия у марки дерзкая: упор на динамику без компромиссов и спортивные технологии.

Спортбайк 820RR и другие модели ZXMOTO

Марку основал мотогонщик и инженер Чжан Сюэ (Zhang Xue). Кстати, флагман линейки напрямую связан с гонками – ZXMOTO 820RR построен на базе прототипа из чемпионата мира WorldSSP.

Мотор у этой модели – рядная «тройка» объемом 818,8 куб. см с комбинированным жидкостно-масляным охлаждением. Стандартная отдача – 135 л. с. при 12 000 об/мин и 80 Н·м при 9500 об/мин; трековые модификации позволяют снять до 150 л. с.

В гамму также входит спортбайк 500RR, рассчитанный на город и трек-дни. Его рядный 4-цилиндровый двигатель объемом 470 куб. см выдает 84 силы. Для тех, кто ценит стиль, есть нейкед 500F в духе неоретро – с тем же объемом, но мощностью 73 л. с.

Дилеры, запчасти и аксессуары ZXMOTO

Тем, кто выезжает на бездорожье, адресован мощный и сверхлегкий MX250. Его одноцилиндровый 4-тактный 4-клапанный агрегат имеет объем 249,9 куб. см и степень сжатия 13,9:1.

Вместе со стартом продаж разворачивается и фирменная дилерская сеть. Еще компания открывает централизованный склад оригинальных запчастей и берет на себя гарантийную поддержку.

О других автоновинках «За рулем» недавно рассказал.

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