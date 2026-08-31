Оранжевый салон, люк и 129 сил: в продажу вышел новый недорогой седан

В России начали продавать новый седан Roewe i6 по цене от 1,8 млн рублей

У одного из дилеров во Владивостоке появилось объявление о продаже новых седанов Roewe i6. Этот автомобиль является наследником моделей Roewe 550 и 750, которые, в свою очередь, были лицензионной копией Rover 75 и использовали английские агрегаты. У авто 2026 года экстерьер заметно отошел от классических британских канонов, хотя европейские черты в облике все еще угадываются. В интерьере – типичный для «китайцев» строгий минимализм: мягкие материалы, обилие сенсоров и темные накладки.

Под капотом – безальтернативный атмосферник объемом 1,5 литра, отдача которого составляет 129 лошадиных сил. Собственно, такой мотор и позволяет ввозить машину в Россию по льготной ставке утильсбора.

Roewe i6

Цена вопроса – от 1 830 000 рублей. Столько за машину из ближайшей поставки просит автосалон в столице Приморья. За эти деньги покупатель получит седан в максимальной комплектации: оранжевый кожаный салон, люк, климат-контроль, беспроводная зарядка и множество других опций.

Причем в указанную сумму уже входят таможенные платежи, утильсбор и доставка до Владивостока.

Есть предложения и в других регионах: фирма из Грозного просит за аналогичный экземпляр в черном цвете 1 850 000 рублей.

Roewe i6

Ранее «За рулем» рассказывал о доступных во Владивостоке кроссоверах Renault.

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