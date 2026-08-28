Китай собирает большинство иномарок для России - статистика

Сергей Целиков: почти 66% новых иномарок в РФ произведены в Китае

За первые семь месяцев 2026 года российские автовладельцы поставили на учет 101,3 тысячи новых машин глобальных брендов.

Главный сюрприз статистики: две трети из них, а именно 65,7%, прибыли прямиком из Китая, отмечает генеральный директор « Автостата» Сергей Целиков.

Поднебесная окончательно превратилась в главный сборочный цех для мировых гигантов, работающих на нашем рынке.

Безусловным лидером «китаизации» стал Nissan: 97% из 4276 проданных автомобилей произведены в КНР. Почти не отстают Volkswagen и Skoda с показателями 96% и 95% соответственно. В пятерку также вошли Mazda (94% китайской сборки при тираже 14,8 тыс. машин) и абсолютный бестселлер Toyota: из 20,3 тыс. реализованных внедорожников 89% имеют азиатское происхождение.

Высокую зависимость от китайского импорта демонстрируют Audi (85%) и KIA (66%). У Hyundai и BMW этот показатель скромнее – 46% и 44%, а замыкает рейтинг Honda с результатом 42%.

Впрочем, есть и исключение: пока все бегут на Восток, немецкий Mercedes-Benz сохраняет верность Европе: среди 6059 проданных машин премиум-бренда только 5% собраны в Китае.

Так что если составлять рейтинг независимости от азиатского импорта, именно «трехлучевую звезду» стоило бы поставить на первое место.

В выборку попали марки с текущим объемом продаж в России более 3 тысяч единиц.

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