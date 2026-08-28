Как провести последние выходные лета с семьей: гонки, детский городок и дрэг-такси
5 этап RDRC, Чемпионат и Кубок России по дрэг–рейсингу пройдут 29 и 30 августа на автодроме RDRC Racepark
29 и 30 августа автодром RDRC Racepark в Быково (Подмосковье) станет центром дрэг-рейсинга. Здесь пройдут пятый этап RDRC, а также Чемпионат и Кубок России.
В серии заявлено пять классов. Про – это профессиональная техника с каркасом безопасности. Про Стрит – самые быстрые дорожные автомобили. Стрит охватывает весь спектр дорожных машин. Клуб – кастомные проекты с механической коробкой передач. Мото – заезды на мотоциклах.
На территории автодрома зрителей ждут:
- Комфортные трибуны для зрителей и премиум зона;
- Большая парковка для автомобилей;
- Для самых маленьких гостей есть детский городок с аниматорами, качелями и батутом, где можно оставить своего ребенка хоть на целый день;
- Дрифт- или дрэг-такси;
- Автограф-сессия пилотов RDRC ;
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube