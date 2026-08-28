На участках МСД возобновляют оплату проезда в пиковые часы

С 31 августа на МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов возобновят оплату проезда

Оплата проезда на участках Московского скоростного диаметра от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов была приостановлена с 18 мая 2026 года.

Проезд по всем участкам остается бесплатным 70% времени суток, а также в выходные и праздники. Плата взимается только в критически загруженные часы по будням (с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00).

Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение 5 дней выставляется единый платеж за все проезды по трассе за день. Оплачивать проезд рекомендуется только через официальные ресурсы: в приложении «Парковки России»: по счету или через автооплату, на сайте msd.mos.ru и в сторонних сервисах – на Госуслугах или в приложениях банков, где указаны данные о транспортном средстве, а также в приложениях «2ГИС», «Яндекс Карты» и «Навигатор».

В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6:55, а выехал в 7:30 или заехал на участок в 10:55, а выехал в 11:30.

Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда.

Справка

Московский скоростной диаметр (МСД) является самой протяженной магистралью подобного типа в России: его общая длина достигает 68 км. Трасса интегрирует 10 ключевых вылетных магистралей, обеспечивая бесшовную связь между столичными районами и населенными пунктами Московской области.

Благодаря продуманной системе транспортных развязок МСД существенно снижает нагрузку на Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо и МКАД. Кроме того, реализация проекта повысила мобильность жителей 48 районов Москвы, где постоянно проживают свыше 4,5 млн человек.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube