Купившие продукцию АВТОВАЗа объяснили логику своего поступка

Владельцы автомобилей Lada называют их «компромиссом между ценой и качеством»

На вопрос «что для вас значит марка Lada?» большинство отвечает «компромисс между ценой и качеством».

Такой ответ дали 31% респондентов опроса, охватившего около полутысячи участников клубов Lada Vesta, Iskra и Granta. Каждый из них мог дать несколько вариантов ответа, и среди ключевых причин владения машинами Lada люди также назвали стоимость покупки и владения, доступность запчастей, простоту конструкции и ремонтопригодность. А вот просторность салона и универсальность считают сильными качествами вазовских машин менее 9% ответивших.

Еще меньше тех, кто выбрал вариант ответа «соотношение цены и качества» – не путать с первым, самым популярным вариантом ответа. Лояльность к марке довольно высока, но, судя по представленным результатам опроса, многие владельцы Lada смотрят в сторону машин Haval.

Ранее «За рулем» рассказал о планах АВТОВАЗа по объемам выпуска кроссовера Lada Azimut.