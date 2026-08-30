В Красноярск отправили 100 новых автобусов ЛиАЗ

ЛиАЗ поставил в Красноярск 100 новых автобусов на сжиженном природном газе

Ровно 100 автобусов ЛиАЗ-529267 – Ликинский автобусный завод выполнил заказ города Красноярска на поставку нового городского транспорта.

В Красноярск отправили модификацию ЛиАЗ-529267 с двигателем на природном газомоторном топливе (СПГ). Вообще это низкопольный автобус большого класса, рассчитанный на перевозку 109 человек, включая 28 посадочных мест. Три широких двери, система книлинг, механическая аппарель, просторная накопительная площадка с кнопками связи с водителем и возможностью размещения инвалидной и детской колясок – все требования программы «Доступная среда» тут соблюдены.

Кроме того, тут есть системы защиты от движения при открытых дверях и защиты от открытия дверей до полной остановки. Все двери – с пневматическим приводом и электрическим управлением с возможностью адресного открытия дверей. В салоне – климатическая система, система информирования, платежные терминалы и восемь USB-розеток.

На рабочее место водителя идет отдельный воздуховод «климата», а комбинация приборов и рулевая колонка объединены в модуль и регулируются по высоте и углу наклона. Кресло – с подголовником, двумя подлокотниками, регулируемой спинкой, подогревом, пневмоподвеской и датчиком присутствия. Первые 13 красноярских ЛиАЗ-529267 уже вышли на городские маршруты № 26 и 64.

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