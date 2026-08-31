97% новых Nissan в РФ оказались китайскими — а что с остальными марками?

Целиков: две трети новых автомобилей глобальных брендов поступили в РФ из КНР

За первые семь месяцев 2026 года на российский учет встало 101,3 тысячи автомобилей глобальных брендов. При этом почти 67 тысяч из них были произведены в КНР. То есть на долю китайской сборки приходится почти две трети (65,7%) продаж автомобилей глобальных брендов в России. Глава «Автостата» Сергей Целиков рассказал, какие из них самые китайские.

Лидеры по доле китайской сборки

Безусловный чемпион – Nissan. Из 4276 проданных машин 97% имеют китайскую прописку.

На второй строчке расположился Volkswagen. Здесь показатель почти такой же: 96% из 6059 автомобилей.

Чуть-чуть уступает Skoda – 95% из 3130 реализованных машин.

У Mazda китайских экземпляров 94%. За отчетный период продано 14 821 авто.

Замыкает пятерку Toyota, которая, кстати, лидирует по общему объему продаж – 20 356 машин. Правда, доля китайской сборки тут скромнее: 89%.

Что касается Audi, то 85% из 7135 проданных автомобилей поступили из Китая.

А вот Hyundai, BMW и Honda заметно отстают: их доли составляют 46%, 44% и 42% соответственно.

Примечательно, что Mercedes-Benz оказался почти свободен от китайского производства – всего 5% из 6059 реализованных машин имеют маркировку Made in China.

В выборку попали лишь бренды, чьи продажи за семь месяцев превысили 3 тысячи единиц.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о новинках китайского авторынка.

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