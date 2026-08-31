Как понять по скорости заправки, что на АЗС проблемное топливо

Медленная заправка на АЗС: признаки забитых фильтров, грязного топлива и изношенных колонок

Заметили, что пистолет на заправке едва цедит горючее – это вовсе не каприз техники, а тревожный сигнал для автомобилиста, отмечают эксперты Pravda.Ru.

На деле подобное поведение колонки почти всегда указывает на то, что топливные фильтры станции забиты песком и грязью. Особенно часто такое случается на оживленных АЗС, где персонал игнорирует регламент замены расходников, и фильтрующий элемент превращается в настоящую пробку в магистрали. Процесс ускоряется в разы, если в резервуаре скопились вода или осадок, однако водитель наблюдает лишь итог – тоненькую струйку вместо полноценной подачи.

Последствия некачественного горючего выходят далеко за пределы затянувшегося визита на заправку. Абразивные частицы и отложения, проскочившие через фильтры, быстро изнашивают насос высокого давления, засоряют форсунки и сбивают калибровку системы точного впрыска. По сути, одного визита на такую станцию может хватить, чтобы вскоре встать перед необходимостью замены дорогих узлов двигателя. Поэтому скорость наполнения бака – это прямой и наглядный маркер технической гигиены всей АЗС.

Почему падает напор топлива

Впрочем, дело не всегда в загрязненном фильтре. Поток могут глушить и изношенные компоненты самой раздаточной колонки. Клапан в заправочном пистолете, потерявший подвижность, пережатый или потрескавшийся шланг создают лишнее сопротивление, из-за которого топливо идет еле-еле. Парадокс в том, что само горючее при этом может быть идеально чистым, но состояние оборудования сводит на нет все усилия – симптом тот же самый.

Как действовать после плохой заправки

Когда мотор после посещения АЗС начал дергаться или потерял тягу, действовать нужно по четкому алгоритму. Первым делом сохраните чек, зафиксируйте время и номер колонки, после чего отправляйтесь на диагностику. Если лабораторная экспертиза пробы топлива из бака подтвердит некондицию, это станет весомым основанием для разговора с руководством станции. Правда, без чека и официального протокола доказать что-либо практически невозможно – имейте это в виду.