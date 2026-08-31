Российский рынок лишился самой доступной версии популярного кроссовера

Exeed RX 2025 года в комплектации Urban исключен из прайс-листа в России

Кроссовер Exeed RX с купеобразным силуэтом в России лишился самой доступной комплектации. Версию «Городской»/Urban убрали из актуального прайс-листа, и теперь минимальная цена модели заметно подросла.

Exeed RX

Цены и комплектации

Речь идет о машине 2025 модельного года, оснащавшейся двухлитровым турбомотором мощностью 197 лошадиных сил и семиступенчатым роботом. Подобное сочетание агрегатов в гамме RX больше не встречается: прежде Urban была единственной модификацией с такой связкой.

Исчезнувшая версия стоила 4 600 000 рублей – именно столько просили за минимальный по оснащению вариант. После ее отмены рекомендованная розничная цена базового RX поднялась на 600 тысяч рублей, то есть примерно на 13%, и составила 5 200 000 рублей.

Теперь начальной позицией в линейке значится комплектация «Премиум» / Premium. Всего в гамме осталось два исполнения: Premium за 5 200 000 рублей и «Флагман» / Flagship за 5 460 000 рублей. Их цены не менялись. Более того, с лета на обе версии действуют скидки: 1 001 000 рублей на Premium и 961 000 рублей на Flagship, так что фактическая стоимость составляет 4 199 000 и 4 499 000 рублей соответственно.

Exeed RX

Технические характеристики

Обе оставшиеся комплектации разделяют общую силовую установку: двухлитровый бензиновый турбомотор на 249 лошадиных сил, восьмиступенчатая классическая автоматическая коробка, полный привод и 385 Нм крутящего момента. Такой кроссовер разгоняется до 100 километров в час за 8,6 секунды, а смешанный расход топлива заявлен на уровне 8,5 литра на сотню.

Напомним, что выбывшая версия Urban имела иные показатели: ее двигатель развивал 375 Нм при 197 силах и работал в паре с семиступенчатым роботом. Разгон до сотни занимал 9,3 секунды, расход в смешанном цикле – 8,4 литра на 100 километров. Привод у этой модификации также был полным.

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